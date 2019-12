Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dieseldiebstahl

Diez (ots)

Am Montag den 02.12.2019 wurde der Polizeiinspektion Diez angezeigt, dass aus einem LKW Diesel-Kraftstoff abgezapft und entwendet wurde. Die Tatzeit liegt zwischen dem 29.11.2019, 21:00 Uhr und Montag, dem 02.12.2019 10:00 Uhr. Der Lastkraftwagen stand in diesem Zeitraum in der Robert-Bosch-Straße in Diez in Höhe des IVECO-Firmengeländes. Durch einen Fahrer wurde festgestellt, dass der Tankdeckel mittels eines unbekannten Gegenstands beschädigt wurde und ca. 400 Liter Diesel fehlten. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Diez zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432/6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell