Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Flacht - Verkehrsunfall mit Flucht -

Flacht (ots)

Am Sonntagnachmittag (01.12.2019) wurde der PI Diez folgender Sachverhalt angezeigt: In der Nacht zum Sonntag hatte die Geschädigte ihren Pkw der Marke Fiat - Typ 500 - in der Flachter Hauptstraße etwa in Höhe Hausnummer 54 geparkt. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde der Fiat hinten links beschädigt. Eventuelle Hinweisgeber oder Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Diez zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Tel.: 06432/6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



