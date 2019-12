Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nastätten/ Oelsberg: Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser ***Zeugen gesucht***

Rhein-Lahn-Kreis (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es am Freitag, Samstag und Sonntag zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser in Nastätten und Oelsberg. Bisher wurden acht Fälle, fünf in Nastätten und drei in Oelsberg, angezeigt. Die Täter hebelten in den meisten Fällen Türen und Fenster auf den Gebäuderückseiten auf, durchsuchten die Häuser und entwendeten überwiegend Bargeld und Schmuck. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

