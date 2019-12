Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Dieseldiebstahl -

Diez (ots)

Am Samstagmorgen (30.11.2019) wurde der PI Diez angezeigt, dass aus einem Lkw Diesel-Kraftstoff abgezapft wurde. Die Tatzeit lag in der Nacht zum Samstag. Der blaue Mercedes-Benz-Lkw, der Kleintransporter geladen hatte, war in dieser Zeit in der Konrad-Zuse-Straße in Diez abgestellt. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432/6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell