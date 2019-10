Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Abschlussmeldung: Auslaufender Kraftstoff nach Verkehrsunfall - Straßensperrungen aufgehoben

Bönen (ots)

Die Bergungs- und Säuberungsarbeiten an der Kreuzung Edisonstraße/Weetfelder Straße in Bönen sind abgeschlossen, die Straßensperrungen sind aufgehoben. Nach der Kollision mit einem Audi A3 am Dienstagmorgen, 08. Oktober 2019, gegen 6 Uhr wurde der Tankbehälter einer Sattelzugmaschine so stark beschädigt, dass rund 600 Liter Diesel austraten und sich auf der Fahrbahn verteilten. Der 19-jährige Pkw-Fahrer aus Unna, der bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt wurde, hat das Krankenhaus bereits verlassen. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

