Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 60-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntag, 11. August, bei einem Verkehrsunfall auf der Emscherstraße schwer verletzt. Der Mann aus Gladbeck war dort gegen 14 Uhr mit seiner Piaggio in Richtung Adenauerallee unterwegs. In einer Kurve unweit der Emscherstraße überholte der 60-Jährige zwei vorausfahrende Kradfahrer. Hierbei kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 41-jährigen Herteners. Nach der Kollision stürzte der Kradfahrer zu Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Gelsenkirchener Krankenhaus. Der VW und das Krad wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 8000 Euro.

