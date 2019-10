Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Erstmeldung: Auslaufender Kraftstoff nach Verkehrsunfall - Rückstau bis auf die Autobahnen A1 und A2

Bönen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw im Bereich Edisonstraße/Weetfelder Straße in Bönen am frühen Dienstagmorgen, 08. Oktober 2019, gegen 6 Uhr hat der Lastkraftwagen durch einen aufgerissenen Tank mehrere hundert Liter Kraftstoff verloren, die sich auf der Fahrbahn verteilt haben. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Dutzende Lkw müssen aus dem Industriegebiet gelotst werden. Es haben sich Rückstaus bis zu den Autobahnen A1 und A2 sowie in den Bereich Hamm gebildet. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten werden noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Ortskundige Autofahrer sollten den gesperrten Bereich weiträumig umfahren.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell