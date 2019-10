Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit verletzter Person - Nordlünerner Straße kurzfristig vollgesperrt

Unna (ots)

Nach einem Verkehrsunfall ist die Nordlünerner Straße am späten Montagvormittag, 07. Oktober 2019, kurzfristig vollgesperrt worden. Nach ersten Erkenntnissen bekam eine 30-Jährige aus Emsdetten plötzlich gesundheitliche Probleme am Steuer und stieß in der Folge mit ihrem VW Lupo mit einem 63-Jährigen aus Schwerte und dessen Volvo V40 zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro.

