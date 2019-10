Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - iPhone gestohlen - Wer erkennt den abgebildeten Tatverdächtigen?

Kamen (ots)

Am 24.07.2019 entwendete ein noch unbekannter Täter ein goldfarbenes iPhone XS Max aus der Auslage von Elektro Brumberg an der Kämerstraße in Kamen. Dabei wurde er von der Videoüberwachungsanlage des Geschäftes aufgenommen. Auf Beschluss des Amtsgerichts Dortmund veröffentlicht die Polizei nun ein Foto des Tatverdächtigen und bittet um Hinweise. Wer kennt die abgebildete männliche Person? Hinweise nimmt die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0 entgegen.

Link zur Fahndung im Fahndungsprotal NRW mit dem unverpixelten Lichtbild des Tatverdächtigen:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kamen-ladendiebstahl

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell