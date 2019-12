Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Westerburg (ots)

Westerburg. Im Zeitraum von Samstag, 30.11.2019, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 01.12.2019, 11:00 Uhr, wurde in der Königsbergerstraße an einem silberner Opel Corsa die Fahrertür zerkratzt. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg (02663 98050) zu melden.

