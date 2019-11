Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Verkehrsunfallflucht

Bad Marienberg (ots)

Der geschädigte Verkehrsteilnehmer stellt seinen blauen Peugeot Traveller, einen großen Van/Bus, zwischen 09.30 und 10.00 Uhr am heutigen Freitag auf dem Parkdeck zwischen Bismarckstraße und Bohnengarten ab. Bei der Rückkehr bemerkt er eine Beschädigung am Heckstoßfänger. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hachenburg, 02662 - 9558 - 0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell