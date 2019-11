Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sportanlage beschädigt (Ar)

Arnsberg (ots)

Unbekannte Vandalen beschädigten am Freitag die Sportanlage in Gierskämpen. Die Täter rollten die aus Beton gegossenen Sitzgelegenheiten den Hang zum Sportplatz hinab. Durch die Wucht der Betonmöbel wurde die Zaunanlage beschädigt. Die genaue Tatzeit liegt zwischen 13 Uhr und 18.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

