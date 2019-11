Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon: Am Sonntag versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Burghagener Weg einzubrechen. Zwischen 16.30 Uhr und 21.15 Uhr bohrten die Einbrecher mehrfach in die Terrassentür des Hauses. Sie schafften es jedoch nicht die Tür zu öffnen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell