Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Eslohe: In der Nacht zu Freitag schlugen in einem Einfamilienhaus in Eslohe-Isingheim die Hunde an. Die Bewohner wurden wach und der Mann begab sich zur Haustür, die einen Spalt geöffnet war. Bei der Nachschau hörte er Schrittgeräusche, die sich in Richtung Ortsmitte entfernten. Vermutlich wurden der oder die Täter durch die Hunde aus dem Haus vertrieben. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.(AS)

