Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Vollsperrung der B54 nach Verkehrsunfall eines LKW

Liebenscheid (ots)

Am Freitagmorgen kam auf der Bundesstraße 54 in der Gemarkung Liebenscheid ein Lkw, welcher in Fahrtrichtung Siegerlandflughafen unterwegs war, aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und neben der Bankette zum Stehen. Zur Bergung des Lkws musste die Bundesstraße für ca. vier Stunden voll gesperrt werden. Für diesen Zeitraum wurde eine Umleitung eingerichtet, welche gegen 14:45 Uhr wieder aufgehoben wurde. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell