Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Rheda-Wiedenbrück - Zwei Schwerverletzte

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Montagabend (25.11., 19.24 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Schloßstraße/Oelder Straße in Rheda zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Ein 18-jähriger Rietberger befuhr mit einem Ford Fiesta die Hauptstraße in Richtung Schloßstraße. Im Kreuzungsbereich zur Oelder Straße beabsichtigte er nach links in die Oelder Straße abzubiegen. Hierbei übersah der Ford-Fahrer den aus der Schloßstraße in Richtung Hauptstraße entgegenkommenden Audi A4 eines 31-jährigen Rietbergers. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Insbesondere die beiden nicht angeschnallten Beifahrerinnen des 18-jährigen Ford-Fahrers wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die 15 und 16-jährigen Ennigerloherinnen wurden durch Rettungskräfte in nahegelegene Krankenhäuser transportiert.

Die beiden Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 7.000 Euro.

