Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfälle auf der Ravensberger Straße

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Im Abstand von zehn Minuten kam es am Montagnachmittag zu zwei unabhängigen Unfällen auf der Ravensberger Straße.

Gegen 15.45 ereignete sich in Höhe einer Parklücke ein Unfall mit einem leicht verletzten Mann. Ein 65-jähriger Autofahrer parkte rückwärts aus der Lücke aus, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Pedelec-Fahrer kam, welcher die Ravensberger Straße in Richtung Berliner Straße entlang fuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 38-jährige Zweiradfahrer aus Versmold leicht. Der Versmolder Autofahrer blieb unverletzt.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 800 Euro.

Gegen 15.55 Uhr kam es auf der Ravensberger Straße in Höhe eines Fußgängerüberwegs zu einem weiteren Unfall.

Eine 15-jährige Fahrradfahrerin beabsichtigte mit ihrem Fahrrad den Fußgängerüberweg an der Ravensberger Straße in Richtung Eschweg zu queren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Toyota eines 41-jährigen Mannes aus Dissen, welcher in Richtung Eschweg fuhr.

Die 15-Jährige stürzte und wurde anschließend in einem Rettungswagen mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der Autofahrer und seine Beifahrerin verletzten sich nicht.

An dem Fahrrad und an dem Auto entstand jeweils Sachschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 300 Euro.

