Polizei Münster

POL-MS: Innenminister Reul im Gespräch mit der Hundertschaft

Bild-Infos

Download

48147 Münster (ots)

Polizeipräsident Hajo Kuhlisch begrüßte gestern Innenminister Herbert Reul in den Räumen der Münsteraner Bereitschaftspolizeihundertschaft an der Weseler Straße. Gemeinsam mit dem NRW Einsatzreferenten Dirk Hulverscheidt würdigte der Minister das Engagement der Beamtinnen und Beamten, sei es bei der Bekämpfung der Clan-Kriminalität oder im Hambacher Forst. "Sie meistern die unterschiedlichen Herausforderungen sehr professionell", lobte der Innenminister. "Und Sie geben durch Ihre Arbeit den Menschen in unserem Land Sicherheit."

Die Aufgaben der Hundertschaft sind vielfältig und werden immer anspruchsvoller. Vor diesem Hintergrund erörterte Innenminister Herbert Reul mit den rund 50 Anwesenden Fragen zur Qualifizierung, zur technischen Ausstattung oder zu Dienst- und Einsatzzeiten.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Roland Vorholt

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell