Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnungseinbruchdiebstahl

Kirburg (ots)

Am Freitag, den 29.11.2019, zwischen 19:30 und 21:15 Uhr wurde durch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Kirburg eingebrochen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf, um in das Wohnhaus zu gelangen. Es wurden mehrere Schmuckstücke entwendet.

Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel.:02662-95580

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

PI Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell