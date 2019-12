Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Verstoß Betäubungsmittelgesetz -

Diez (ots)

Im Rahmen von Personenkontrollen im Stadtgebiet von Diez wurde am Samstagabend (30.11.2019) ein junger Mann überprüft. Dieser warf kurz vor dem Kontakt mit der Polizei etwas weg. Bei der anschließenden Überprüfung verstrickte sich der 25 Jahre alte Mann aus dem Raum Limburg in Widersprüche. Letztendlich stellt sich heraus, dass der Verdächtige vermutlich unter Drogeneinfluss seinen in der Nähe geparkten Pkw geführt hatte. Weiter wurden im Rahmen der Durchsuchung noch Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Neben der fälligen Blutprobe zur Beweissicherung im Strafverfahren wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

