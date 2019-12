Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zigaretten und Geld gefordert, Faustschlag bekommen

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Zu einer versuchten Raubstraftat kam es am Mittwoch, 11.12.2019, gegen 22.30 in Einbeck. Das 41 Jahre alte, männliche Opfer gab an, dass es den Abend auf dem Einbecker Weihnachtsmarkt und in einem Restaurant verbracht hat. Anschließend hat sich der Mann zu Fuß auf den Heimweg gemacht. Vor der Einmündug zur Saalfeldstraße wurde er von zwei männlichen Personen auf Zigaretten angesprochen. Als er verneinte, wurden die beiden Männer aggressiver und einer habe ihn geschubst und neben Zigaretten auch noch Geld gefordert. Das Opfer schlug diesem Täter dann reaktionsschnell mit der Faust in Gesicht, so dass die Männer daraufhin die Flucht Richtung Beverstraße ergriffen. Zu den Tätern liegt nur eine sehr vage Beschreibung vor. Deshalb bittet die Polizei eventuelle Zeugen, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.

