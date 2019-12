Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Zeitungskuriere angegriffen und Widerstand geleistet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (rb) In der Nacht zum 12.12.2019 kurz vor 02.00 Uhr zwei Zeitungskuriere in Ausübung ihrer Tätigkeit in der Alten Gasse von einem 32-jährigen Gandersheimer unvermittelt angegriffen und beleidigt. Nach einem hitzigen Wortgefecht ergriff der Gandersheimer den Schal seines 60-jährigen Opfers und zog diesen zu. Die 68-jährige Begleiterin des Opfers alarmierte die Polizei, welche wenig später am Ort des Geschehens eintraf. Der Beschuldigte hatte zwischenzeitlich von seinem Tun abgelassen und war fußläufig geflüchtet. Noch während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort erschien der Beschuldigte in einem angrenzendem Nachbragrundstück und versteckte sich dort. Nach kurzer Absuche des Geländes kam er hinter einer Gartenscheune hervor und rannte davon. Dabei kam er ins Stolpern und kam zu Fall. Einen hinzukommenden Polizeibeamten des Gandersheimer Kommissariats schlug er noch am Boden liegend mit der Handkante ins Gesicht. Anschließend konnte er unter Anwendung einfachen unmittelbaren Zwanges überwältigt und der Dienststelle zugeführt werden. Er stand deutlich unter dem Einfluß alkoholischer Getränke und musste sich einer Blutprobe unterziehen. Auch dabei setzte er sich massiv zur Wehr und beleidigte die Beamten massiv. In der Folge musste er die weitere Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Ihn erwarten diverse Straferverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung.

