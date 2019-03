Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Schuppenbrand greift auf Garage und Haus über

Rhede (ots)

Am Sonntagmorgen ist es an der Zelterstraße zum Brand eines Schuppens gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache hatte der Holzschuppen gegen kurz nach 8.30 Uhr Feuer gefangen. Zwei Mieter des angrenzenden Wohnhauses konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen und verständigten die Rettungskräfte. Bei deren Eintreffen hatten die Flammen bereits eine Garage und das Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen. Ein weiteres Ausbreiten konnte dann aber verhindert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehren aus Rhede und Dörpen war vor Ort im Einsatz.

