POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich von Salzgitter-Lebenstedt vom 13.04.2020

Verkehrsunfall

Sonntag, 12.04.2020, 20.25 Uhr 38226 Salzgitter (-Lebenstedt), Pappelweg

Ein 45-Jähriger beabsichtigt mit seinem Pkw den Pappelweg in Richtung Reppnersche Straße zu befahren. Zunächst setzt der Fahrzeugführer seinen Pkw ein wenig zurück. Hierbei übersieht er eine fußläufige 80-jährige Frau, welche hinter seinem Pkw die Straße queren will. Es kommt zum Zusammenstoß. Hierbei wird die 80-Jährige lediglich leicht verletzt. Am Fahrzeug entsteht kein Schaden.

Freytag, PHK

