Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Gottmadingen) Frau beinahe von Transporter erfasst 3.3.20, 22.30 Uhr

Gottmadingen (ots)

Bereits am vergangenen Dienstag kam es in der Robert-Gerwig-Straße zu einer brenzligen Situation für eine 52-jährige Frau. Diese stellte gegen 22.30 Uhr ihr Auto am rechten Fahrbahnrand ab und stieg aus, als sie aus der Ferne einen Kleintransporter aus der Gegenrichtung auf sie zukommen sah. Dieser war bereits sehr nah auf der Gegenspur als der Fahrer bereits knapp an einem vor ihr parkenden Auto vorbeifuhr. Kurz vor ihr machte der Fahrer einen weiteren Schlenker auf Sie zu, so dass sie sich nur durch einen beherzten Sprung auf die Seite vor einem Unfall retten konnte. Der silberne Transporter oder Van mit einer seitlichem Werbeaufschrift und Konstanzer Autonummer fuhr einfach weiter. Die Ermittlungen der Polizei Gottmadingen führten bislang nicht weiter. Sie bittet unter Tel.-Nr. 07731 143713 um Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell