Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannter sprüht mit Pfefferspray auf Kassierer 5.3.20, 19.45 Uhr

Rottweil (ots)

In einem Discounter auf dem Kriegsdamm kam es am Donnerstag gegen 19.45 Uhr zu einem Übergriff auf einen Kassierer, bei dem dieser leicht verletzt wurde. Wie die Polizei ermittelte, hatte ein noch unbekannter Kunde beim Bezahlen plötzlich den 19-Jährigen an der Kasse mit einer stark reizenden Flüssigkeit bespritzt. Danach flüchtete er aus dem Geschäft. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 18-20 Jahre alten Mann, etwa 180 cm groß mit normaler Statur. Die Person trug einen blauen Kapuzenpulli mit orangefarbenen Streifen. Die Kapuze hatte er bei der Tat über den Kopf gezogen. Weshalb es zu dieser Tat kam ist noch nicht bekannt. Gestohlen wurde offenbar nichts. Der Unbekannte hatte vermutlich Pfefferspray benutzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0741 4770.

