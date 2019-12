Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Erzwingungshaft: Bundespolizei vollstreckt gleich zwei Haftbefehle bei 41-Jähriger und findet diverse Drogen

Halle (ots)

Am Donnerstag, den 26. Dezember 2019 kontrollierten Bundespolizisten gegen 10:10 Uhr eine 41-jährige Frau auf dem Hauptbahnhof Halle. Bei der sich anschließenden Überprüfung ihrer Personalien in den Fahndungssystemen der Polizei stellten die Beamten gleich zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau fest. Demnach verurteilte sie das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen im Dezember 2018 sowie im Januar 2019 jeweils zu einem Tag Erzwingungshaft. Da sie sich den Strafantritten nicht gestellt hatte, ergingen im November dieses Jahres die beiden Haftbefehle. Diese beinhalteten auch, dass die Frau der Erzwingungshaft durch die Zahlung von 20 beziehungsweise 30 Euro samt den entstandenen Kosten entgehen kann. Die Bundespolizisten nahmen die Deutsche fest und eröffneten ihr die vorliegenden Haftbefehle. Zudem durchsuchten sie die Frau und fanden insgesamt vier Tabletten mit Bestandteilen von Amphetaminen, Kokain und Opiaten sowie circa ein Gramm Crystall. Die Drogen wurden beschlagnahmt und bringen der Frau eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Nach einem Telefonat mit ihrem Arbeitgeber wurden die Geldstrafen samt den Kosten in Höhe von 75,50 und 111,35 Euro beglichen. Die Frau konnte daraufhin die Dienststelle am Nachmittag wieder verlassen.

