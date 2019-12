Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Unbekannter klettert an Schranke hoch - Zeugenaufruf

Lutherstadt Eisleben (ots)

Am 22. Dezember 2019, gegen 19:55 Uhr wurde die Bundespolizei durch einen Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn über eine Beschädigung an der Schrankenanlage am Bahnübergang Wolferöder Straße in der Lutherstadt Eisleben informiert. Folgender Sachverhalt hatte sich bei der kameraüberwachten Vollschrankenanlage zugetragen. Eine bisher unbekannte und wahrscheinlich männliche Person begab sich gezielt zur offenen Schranke und kletterte an einem Schrankenbaum empor. Da das Gewicht der Person zu schwer war, knickte der Schrankenbaum weg und wurde dadurch augenscheinlich zerstört. Kurz darauf neigte sich der Schrankenbaum und schloss diesen Teil der Schrankenanlage. Die bisher unbekannte Person floh vom Tatort. Aufgrund dieser Beschädigung konnten Züge in diesem Bereich nur noch langsam, auf Sicht, fahren. Durch Techniker der Bahn wird die Schranke repariert. Da es sich hierbei um eine Sachbeschädigung und die Störung öffentlicher Betriebe handelt, bittet die Bundespolizei um die Hilfe der Bevölkerung. Wer kann Angaben zum mutmaßlichen Täter machen oder bemerkte zu diesem Zeitpunkt Personen, eventuelle Zeugen, in der Nähe des Tatortes. Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Hinweise können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 56549-504

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell