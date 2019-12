Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Sprengstoffspürhund auf dem Hauptbahnhof Magdeburg im Einsatz

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 22. Dezember 2019, gegen 15:45 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei auf dem Hauptbahnhof Magdeburg, Bahnsteig 7/8 einen herrenlosen Koffer fest. Der schwarze Stoffkoffer konnte selbst nach mehreren Ausrufen nach dem Besitzer und Nachfragen bei Reisenden nicht zugeordnet werden und wurde daher als gefährlich eingestuft. Dank, eines Sprengstoffspürhundes der seinen Dienst mit seinem Hundeführer im Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Magdeburg versieht, konnte der Sachverhalt schnell geklärt werden. Nach Begutachtung durch den Diensthund konnte die Gefährlichkeit des Inhalts des Koffers ausgeschlossen werden. Das Gepäckstück wurde geöffnet und enthielt diverse Bekleidungsstücke, jedoch keinen Hinweis auf einen Eigentümer. Dieser meldete sich wenig später und gab an, seinen Koffer auf dem Bahnsteig 7/8 stehengelassen zu haben und später abholen zu wollen. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck immer im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es auch zu einem großen Polizeieinsatz mit erheblichen Auswirkungen unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.

