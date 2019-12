Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Lebensgefahr: 83-Jährige läuft in den Gleisen

Dessau (ots)

Am Mittwoch, den 18. Dezember 2019, gegen 16:10 Uhr wurde die Bundespolizei in Dessau über eine Person informiert, die sich in den Bahngleisen vom Hauptbahnhof Dessau Richtung Roßlau bewegte. Sofort eilten die Beamten zu dem Gefahrenort. Unterstützung boten Beamte des Landespolizeireviers an. Circa 800 Meter vom Hauptbahnhof entfernt wurde eine 83-jährige Frau im Gleisbett angetroffen und behutsam herausgeführt. Da sie Anzeichen von Demenz zeigte, wurde auf eine Anzeige wegen des unerlaubten Aufenthalts im Bahnbereich verzichtet. Die ältere Dame wurde durch die Landespolizei zu ihrem Wohnort gefahren. Es kam zu keinen Verspätungen im Bahnverkehr. Glücklicherweise ist der Frau in diesem Fall nichts geschehen. Da die Bundespolizei jedoch immer wieder Personen im Gleisbereich antrifft, soll wiederholt auf die Gefahren für Leib und Leben, die ein Aufenthalt in den Gleisen mit sich bringt, hingewiesen werden. Züge können Hindernissen nicht ausweichen. Ein 1200 Tonnen schwerer Zug mit 100 Stundenkilometern hat einen Bremsweg von über 1000 Metern. Windrichtungen beeinflussen die eigene Wahrnehmung eines heranfahrenden Zuges erheblich. Ein elektrisch betriebener Zug ist beispielsweise für das menschliche Ohr erst wahrnehmbar, wenn er sich schon im Vorbeifahren befindet. Von den Zügen geht eine enorme Sogwirkung aus.

