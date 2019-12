Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Totalgefälschtes Zugticket und Diebstahl - Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl

Berlin/Magdeburg (ots)

Am Montag, den 16. Dezember 2019 nutzte ein 59-jähriger Mann einen Zug von Berlin nach Magdeburg. Bei der Fahrscheinkontrolle zeigte dieser dem Zugbegleiter ein totalgefälschtes Zugticket. Der Kontrolleur bemerkte die Fälschung und informierte daraufhin die Bundespolizei. Gegen 22:55 Uhr traf der relevante Zug im Magdeburger Hauptbahnhof ein. Eine Streife kontrollierte den Mann sowie seinen Fahrschein, stellte diesen sicher und nahm den Tatverdächtigen zur Identitätsfeststellung mit in die Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung der festgestellten Personalien im polizeilichen Informationssystem stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Köln den aktuellen Aufenthaltsort sowie die Wohnanschrift des polnischen Staatsangehörigen wegen einer weiteren Straftat ersuchte. Zudem erstellte das Amtsgericht Bamberg gegen den 59-Jährigen einen Untersuchungshaftbefehl. Laut diesem soll er 2016 einen abgestellten und versperrten Personenkraftwagen im Wert von circa 20.000 Euro entwendet haben. Da der Mann flüchtig war beziehungsweise sich verborgen hielt, erging im Februar 2018 der Untersuchungshaftbefehl. Aktuell besitzt der Gesuchte keinen festen Wohnsitz. Die Beamten nahmen ihn fest und führten ihn in den Vormittagsstunden des heutigen Tages einem Richter des Amtsgerichtes Magdeburg vor. Dieser entschied, den Haftbefehl aufrecht zu erhalten. Der 59-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt nach Burg verbracht und verbleibt dort bis zu seinem Verhandlungstermin. Die Staatsanwaltschaft Köln wurde durch die Bundespolizei über den vorerst neuen Aufenthaltsort des Mannes entsprechend unterrichtet. Zudem erhielt er weitere Strafanzeigen wegen Betruges und Urkundenfälschung.

