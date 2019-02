Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Rauchentwicklung aus dem Dachbereich eines Mehrfamilienhauses

Bonn (ots)

Bonn-Friesdorf, Annaberger Str., 22.02.2019, 08:43 Uhr - Am Freitagvormittag erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Bonn ein Notruf über austretenden Rauch im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses auf der Annnaberger Straße. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Ein Einsatztrupp unter Atemschutz ging in das Dachgeschoss vor und konnte den Brand in der Entstehungsphase mit geringstem Wassereinsatz ablöschen. Der Dachbereich, sowie die darunter liegende Wohnung wurden von den Einsatzkräften ohne weitere Befunde kontrolliert. Zusätzlich wurde vorsorglich der zuständige Bezirksschornsteinfeger hinzugezogen. Das Dachgeschoss wurde mittels Belüftungsgerät entraucht. Im Anschluss an den Einsatz konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. Für die Feuerwehr und den Rettungsdienst war der Einsatz gegen 09:55 Uhr beendet. Für die Dauer des Einsatzes musste die Annaberger Str. voll gesperrt werden. Im Einsatz waren 23 Einsatzkräfte der Feuerwachen 2 und 3 der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheit Bad Godesberg der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes.

