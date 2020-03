Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (RW-Deißlingen) Ford gegen Skoda 5.3.20, 13 Uhr

Deißlingen-Lauffen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße ist am Donnerstagnachmittag ein Sachschaden von 10.000 Euro entstanden. Ein 61-jährige Skoda -Fahrer wollte auf Höhe der Kirchäckerstraße wenden und übersah hierbei einen hinterherfahrenden Ford einer 41-Jährigen. Diese überraschte das Fahrmanöver und krachte in die Beifahrerseite des Skoda. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

