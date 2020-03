Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Bundesautobahn A81) Mit einem Mercedes in die Leitplanken gefahren - rund 24.000 Euro Schaden

Geisingen, Bundesautobahn A81 (ots)

Hoher Sachschaden an einem Mercedes der GLE-Klasse und mehrere demolierte Schutzplanken sind die Folgen eines Unfalls, der sich am frühen Freitagmorgen, gegen 02.45 Uhr, kurz vor der Autobahnanschlussstelle Geisingen in Fahrtrichtung Stuttgart auf der Bundesautobahn A 81 ereignet hat. Der 61-jährige Fahrer des Mercedes GLE war in den frühen Morgenstunden auf der Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs. Eigenen Angaben zufolge sei er kurz vor der Anschlussstelle Geisingen mit dem rechten Vorderrad über einen nicht näher bestimmbaren Gegenstand gefahren beziehungsweise diesem ausgewichen. In der Folge sei der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Schutzplanken geprallt. Bei dem Unfall entstand an dem hochwertigen Wagen und den Schutzplanken Sachschaden in Höhe von rund 24.000 Euro. Der alleine im Auto befindliche 61-jährige Fahrer blieb unverletzt. Nach der polizeilichen Unfallaufnahme kümmerte sich ein Abschleppdienst um die Bergung und den Abtransport des erheblich beschädigten Mercedes.

