Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lüerdissen. Auto landet im Graben.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend fuhr ein 76-jähriger Bielefelder mit seinem Smart bei starkem Regen auf der Niederluher Straße in Richtung Matorf. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in den Graben. Der Bielefelder und seine 79-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro.

