POL-LIP: Bad Salzuflen/Werl-Aspe. Einbrecher in der Hofstraße.

Am Sontag, zwischen 15 und 22 Uhr, drangen Unbekannte in ein Haus in der Hofstraße ein. Sie brachen die Terassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Die Einbrecher stahlen unter anderem Schmuck im Wert von rund 500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

