POL-PDLU: Pressemitteilung der PI Frankenthal vom 07.09.2019

(Bobenheim-Roxheim) -Trickdiebstahl- Eine 65-jährige Frau aus Bobenheim-Roxheim hebt am 06.09.2019, gegen 09:30 Uhr, an einem Geldautomaten in der Sparkasse Bobenheim-Roxheim 300EUR Scheingeld ab und verlässt damit die Sparkasse. Vor der Bank wird sie unmittelbar nach Verlassen von dem unbekannten Täter angesprochen. Dieser bittet die Frau um den Wechsel von einer 1 Euro Münze. Während die Frau das Münzfach ihrer Geldbörse öffnet, greift der Täter unbemerkt in die Geldbörse und entwendet das gesamte Scheingeld der Geschädigten in Höhe von 410 Euro. Der Täter wird als ca. 1,65 m groß, schlank und ca. 50 Jahre alt beschrieben. Bei Tatausführung trug er einen blauen Anzug und eine Brille.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

