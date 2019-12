Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Von der Straße abgekommen und schwer verletzt

Lippe (ots)

(LW) Eine 25-jährige Frau aus dem Bereich Blomberg befuhr mit dem BMW ihres Lebensgefährten die Vahlhauser Straße von Detmold aus kommend in Richtung Blomberg-Istrup. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam sie zwischen Niederschönhagen und Brüntrup auf gerader Strecke mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Sie durchfuhr einen Graben, touchierte zwei Bäume und prallte gegen einen dritten, an dem der Wagen zum Stehen kam. Der Aufprall war derart heftig, dass an dem BMW die Airbags auslösten und die Hinterachse abgerissen wurde. Das automatische Notrufsystem des Fahrzeugs meldete daraufhin die Airbagauslösung an die BMW-Zentrale, die den Standort des Fahrzeugs feststellte und die Daten an die Polizei Lippe weitergab wodurch schnellstmöglich die Rettungskette in Gang gesetzt werden konnte. Die Fahrzeugführerin wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und schwerverletzt in ein Klinikum eingeliefert wo sie stationär verblieb. Der entstandene Sachschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 20.000 Euro.

