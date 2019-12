Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - 2 Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Beteiligter flüchtet

Lippe (ots)

(LW) 2 leichtverletzte Fahrzeugführer und 2 beschädigte Pkw waren die Bilanz eines Auffahrunfalles auf der Extertalstraße in Höhe der Gemarkung Bremke. Ein 45-jähriger aus Bad Münder befuhr mit seinem VW Golf die Extertalstraße in Richtung Rinteln, direkt hinter ihm fuhr ein 42-jähriger aus Stadthagen mit seinem VW Golf. Als aus der Straße "Goldener Winkel" ein Pkw nach links auf die Extertalstraße in Richtung Bösingfeld abbog und dabei die Vorfahrt der auf der Extertalstraße befindlichen beiden Fahrzeuge missachtete, machte der Fahrzeugführer aus Bad Münder eine Vollbremsung, um eine Kollision mit dem abbiegenden Pkw zu verhindern. Der Fahrzeugführer aus Stadthagen konnte nicht mehr schnell genug reagieren und fuhr auf den vorausfahrenden VW Passat auf. Dabei wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der abbiegende Fahrzeugführer, der die Ursache für den Unfall gesetzt hat, flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Bösingfeld. Es soll sich dabei um einen metallicblauen Kompaktwagen aus der "Golf-Klasse" gehandelt haben. Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

