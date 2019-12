Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Versuchter Metalldiebstahl

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagabend gegen 20.45 Uhr hörten die beiden Bewohner eines Einfamilienhauses an der Heerstraße verdächtige Geräusche in ihrem Garten. Als sie nachschauten, fanden sie dort einen beschädigten Tisch und ein beschädigtes Fallrohr vor. Offensichtlich hatte ein unbekannter Täter den Tisch an das Fallrohr gestellt, war darauf geklettert und hatte versucht, das Rohr in möglichst großer Höhe abzubauen. Offenbar ist er geflohen, als er feststellte, dass er die Bewohner auf sich aufmerksam gemacht hatte. Zeugen, die zur fraglichen Zeit eine oder mehrere verdächtige Person(en) im Bereich der Heerstraße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05231-6090 zu melden.

