Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Münzautomat aufgebrochen

Lippe (ots)

(LW) In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter an einer Tankstelle am Detmolder Weg den Münzautomaten des dortigen Hochdruckreinigers auf. Über die Höhe der Beute liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtiger Beobachtungen im Bereich der Tankstelle gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell