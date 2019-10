POL-LIP: Kalletal. Zeugen für Verkehrsunfallflucht gesucht.

Polizei Lippe

Am Samstagabend, zwischen 20:30 Uhr und 22:30 Uhr, wurde ein an der Bentorfer Straße nahe der Hausnummer 50 geparkter Daimler durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Aus ungeklärter Ursache geriet ein Fahrzeug, das vermutlich in Fahrtrichtung Kalldorf unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem abgestellten schwarzen Wagen zusammen. Der Daimler wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen Blumenkübel geschoben, so dass die Vorderachse in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Sachschaden liegt bei etwa 4000 Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 an.

