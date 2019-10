Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Lüdenhausen. Zwei Autos beschädigt.

Lippe (ots)

Zwischen Sonntagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug zwei geparkte Autos in der Mittelstraße. Um 8 Uhr am Montag entdeckte ein 36-Jähriger, dass sein schwarzer Seat Leon und der dahinter geparkte schwarze Renault Kangoo erhebliche Schäden auf den Fahrerseiten aufwiesen. Ein Verursacher hatte sich nicht gemeldet. Der Sachschaden beträgt etwa 8000 Euro. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 entgegen.

