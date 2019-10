Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Unfallverursacher haut ab.

Lippe (ots)

Am Wochenende versuchte ein Unbekannter auf das Gelände eines Kfz-Betriebes in der Plantanenstraße zu fahren. Dabei übersah er offenbar eine Eisenkette, die zur Absperrung der Einfahrt diente. Das Fahrzeug durchbrach die Kette, die gegen einen geparkten Wagen schleuderte. Daraufhin entfernte sich der Verursacher des Unfalls, ohne sich um den Schaden kümmern. Der Sachschaden liegt bei etwa 4000 Euro. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 entgegen.

