Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Frontal in den Gegenverkehr gefahren.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag fuhr eine 59-Jährige mit ihrem Nissan aus unbekannter Ursache frontal in den Gegenverkehr auf der Ostwestfalenstraße. Die Bielefelderin war gegen 15:30 Uhr aus Lage kommend in Richtung Bielefeld unterwegs, als sie auf die Gegenfahrbahn fuhr. Ein 54-jähriger Bad Salzufler konnte mit seinem Seat nicht ausweichen, so dass die Wagen kollidierten. Der Nissan schleuderte daraufhin in zwei weitere Fahrzeuge, in denen ein 62-jähriger Berliner und ein 69-jähriger Höxteraner saßen. Die beiden wurden leicht verletzt. Die Bielefelderin und der Mann aus Bad Salzuflen wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 8000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen wurde die Straße vorübergehend gesperrt.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell