Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbrecher entkommt.

Lippe (ots)

Ein Ehepaar wurde am frühen Dienstagmorgen von Geräuschen in ihrer Wohnung in der Bergstraße geweckt und rief die die Polizei. Gegen 3:40 Uhr hörten die beiden Bewohner Schritte in ihrem Wohnraum. Bei Eintreffen der Polizei konnte keine Eindringlinge mehr angetroffen werden. Ob die Täter Beute machten, ist noch nicht bekannt. Hinweise zum Einbruch nimmt die Kripo telefonisch unter 05231 / 6090 entgegen.

