Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falscher Polizeibeamter erbeutet mit Trick mehrere tausend Euro

Bergisch Gladbach (ots)

Bergisch Gladbach - Falscher Polizeibeamter erbeutet mit Trick mehrere tausend Euro

Eine 65-jährige Bergisch Gladbacherin hat am Dienstag (03.09.) nach mehreren Anrufen eines angeblichen Polizisten mehrere tausend Euro von ihrer Bank abgeholt und in Altenkirchen einem Fremden übergeben. Den ersten Anruf erhielt die 65-Jährige vormittags gegen 11.00 Uhr von einem angeblichen Polizisten aus Bergisch Gladbach mit dem Namen Michael König. Gemäß der bereits mehrfach bekannten Masche erklärte der Anrufer, dass Einbrecher in der Nachbarschaft festgenommen worden seien. Ein Täter sei flüchtig und daher seien die Wertsachen der 65-Jährigen in Gefahr. Auch ein angeblicher Oberstaatsanwalt Markus Bauer sei bereits involviert.

Um die arme Frau psychisch stark unter Druck zu setzen, rief der Täter innerhalb von zwei Stunden mehrfach an. Er verunsicherte sein Opfer so sehr, dass die Frau tatsächlich mehrere tausend Euro von ihrem Konto bei einer Bank abhob und damit auch noch bis Altenkirchen fuhr, um es dort einem völlig Unbekannten auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes zu übergeben. Der Fremde verschwand auch sofort mit dem 5stelligen Geldbetrag.

Erst später wandte sich die Frau vertrauensvoll an einen ihr bekannten Polizisten, der die schwere Aufgabe hatte, ihr zu erklären, dass sie das Geld an Betrüger herausgegeben hatte.

Diese Täter verbreiten bereits am Telefon große Angst und setzten ihre Opfer stark unter Druck. Deswegen rät die Polizei, sich auf gar keinen Fall auf Telefongespräche über Vermögensangelegenheiten mit Fremden einzulassen.

Der Mann auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes an der Bahnhofstraße in Altenkirchen, der das Geld entgegengenommen hat, war etwa 70 Jahre alt. Er hatte graue lange Haare und trug eine Brille. Er war mit einem Rauhaardackel unterwegs.

Die Polizei bittet Zeugen, die nähere Angaben zu der Person machen können, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell