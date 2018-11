POL-PPMZ: Einbruch in Kellerraum

Dalheim (ots) - In der Zeit zwischen dem 20.11.2018 und 25.11.2018, 11:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Steinberg" in Dalheim zu einem Einbruch. Der oder die Täter gelangten, auf bislang unbekannte Weise, auf das dortige Grundstück. Die Tür des Kellerraums eines dortigen Wohnhauses wurde mittels Einbruchswerkzeug geöffnet und sich auf diesem Weg Zutritt verschafft. In dem Kellerraum wurden diverse Werkzeuge gelagert, die entwendet wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim, Tel. 06133-933-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Polizei Oppenheim

06133-933-0

pioppenheim@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell