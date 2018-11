POL-PPMZ: Mainz-Mombach - Unfall zwischen PKW, Motorrad und LKW

Mainz (ots) - Am gestrigen Dienstag, 27.11.2018, befahren gegen 17:00 Uhr, ein 44-jähriger Motorradfahrer und ein 66-jähriger Fahrer eines Golfs die Rheinallee auf dem linken Fahrstreifen in Fahrrichtung Mombacher-Kreisel.

Der Motorradfahrer schließt nach Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit auf, bremst und versucht vermutlich zwischen dem Golf und einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW, zu überholen.

Dabei kommt es zum Anstoß zwischen Motorrad und PKW, wobei Schäden an beiden Fahrzeugen entstehen. Der Golf und das Motorrad sind nicht mehr fahrbereit. Beim 44-jährigen Kradfahrer, welcher nicht verletzt wird, kann Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Er muss zwecks Blutprobe mit zur Polizeiinspektion.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

