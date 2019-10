Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Einbruchsversuch in Bistro.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Bistro in der Friedrich-Ebert-Straße einzudringen. Dabei beschädigten sie mehrere Türen und richteten einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro an. Sie gelangten jedoch nicht in den Betrieb und machten auch keine Beute. Hinweise zum Einbruch übermitteln Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 / 6090.

